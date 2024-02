Hillenbrand Aktie: Das macht sprachlos!

Die Hillenbrand-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 46,23 USD gehandelt, was +1,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +1,36 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Hillenbrand wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Diskussionen geführt. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen das Interesse der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei liegt Hillenbrand mit einem Wert von 12,06 deutlich unter dem Branchenmittel in der Kategorie "Maschinen" und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,29, was einen Abstand von 64 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Maschinen"-Branche liegt Hillenbrand in den letzten 12 Monaten um 390,64 Prozent hinter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von 227,08 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.