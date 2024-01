Hillenbrand Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse von Hillenbrand-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen bis guten Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 45,54 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 41,63 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 45,48 USD liegt nahe am 200-Tage-Durchschnitt (-0,13 Prozent Abweichung), was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt (+9,25 Prozent), was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Hillenbrand basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Hillenbrand in den letzten 12 Monaten eine Underperformance gezeigt. Während ähnliche Aktien in der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 2314,73 Prozent gestiegen sind, lag die Performance von Hillenbrand bei 17,45 Prozent, was einer Underperformance von -2297,27 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Hillenbrand mit 1385,02 Prozent unter dem Durchschnitt um 1367,56 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hillenbrand schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit 2,26 % im Vergleich zu 16,95 % beträgt der Unterschied 14,69 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Hillenbrand ist überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Hillenbrand hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.