Hillenbrand Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Hillenbrand hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,45 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 350,55 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Hillenbrand im Branchenvergleich eine Underperformance von -333,1 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 213,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Hillenbrand 195,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Hillenbrand ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von Hillenbrand bei 48,16 USD inzwischen +3,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,57 Prozent beläuft. Somit ergibt sich insgesamt eine positive charttechnische Einschätzung für Hillenbrand.

Das Sentiment und der Buzz um Hillenbrand wurden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für Hillenbrand.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12,06, was bedeutet, dass die Börse 12,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Hillenbrand zahlt. Dieser Wert liegt 64 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV in der Branche, der momentan bei 33 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.