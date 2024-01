Hillenbrand Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Während der letzten Wochen hat sich die Stimmung und der Buzz rund um die Hillenbrand-Aktie in den sozialen Medien zunehmend verschlechtert. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Es wurde deutlich mehr über Hillenbrand diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 12 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 12,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Hillenbrand zahlt, was 62 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 31, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Hillenbrand mit 2,26 Prozent 14,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16 Prozent in der Branche "Maschinen". Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung für die Hillenbrand-Aktie abgegeben wurde, davon waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Hillenbrand-Aktie. Kurzfristig liegen innerhalb eines Monats 1 "Gut"-Einschätzung, 0 "Neutral"-Einschätzung und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was darauf hindeutet, dass die Aktie zuletzt mit einem "Gut" zu bewerten ist. Die von den Analysten durchgeführten Ratings ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 61 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 34,75 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Hillenbrand somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.