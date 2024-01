Hillenbrand Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten zwei Wochen wurde Hillenbrand von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hillenbrand in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte dementsprechend eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhielt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hillenbrand wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" für Hillenbrand vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung für Hillenbrand aus dem letzten Monat ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten beschäftigen sich zudem mit dem aktuellen Kurs von 45,1 USD und erwarten eine Entwicklung von 35,25 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 61 USD führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hillenbrand aktuell 2, was eine negative Differenz von -14,69 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" darstellt. Aus diesem Grund bekommt Hillenbrand eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von den Analysten.