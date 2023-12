Hillenbrand Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Aeon":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Fall von Hillenbrand ergab die Untersuchung, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

In Bezug auf den Aktienkurs schneidet Hillenbrand schlecht ab, da die Performance in den vergangenen 12 Monaten bei 17,45 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 238,02 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -220,57 Prozent im Branchenvergleich für Hillenbrand. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Hillenbrand um 128,71 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hillenbrand-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit 12 Tagen im roten Bereich und keinen positiven Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Die verstärkten Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führten zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Hillenbrand.