Hillenbrand Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hillenbrand-Aktie liegt aktuell bei 46, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,52 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Hillenbrand-Aktie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Hillenbrand nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 12,06 liegt insgesamt 64 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" (33,41), was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Hillenbrand in den vergangenen Monaten wenig Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Hillenbrand derzeit eine Dividendenrendite von 2,26 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 17,63 %. Aufgrund einer Differenz von lediglich 15,37 Prozentpunkten erhält Hillenbrand eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.