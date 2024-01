Hill, Smith ist zurück!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren und so neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Hill & Smith haben wir eine starke Aktivität in den sozialen Medien festgestellt und bewerten dies als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was zu einem positiven Gesamtergebnis führt.

Mit einer Dividendenrendite von 2,26 Prozent liegt Hill & Smith 6,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die "Metalle und Bergbau"-Branche. Aus dieser Perspektive betrachtet, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Hill & Smith um 82 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet die Aktie mit 82,32 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hill & Smith-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über dem Schlusskurs liegt. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie in beiden Kategorien ein "Gut"-Rating.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Hill & Smith basierend auf Diskussionsintensität, Dividendenrendite, Branchenvergleich und technischer Analyse ein positives Rating erhält.