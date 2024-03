Hill, Smith Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Hill & Smith hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 47,12 Prozent erzielt, was mehr als 68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,65 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Hill & Smith mit 67,76 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr hat die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hill & Smith Aktie liegt bei 34,25, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,46, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass Hill & Smith über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsraten aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt.

Analysten sind der langfristigen Meinung, dass die Hill & Smith-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Dabei liegen insgesamt 3 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Kurzfristig gesehen, gibt es eine "Gut"-Einschätzung innerhalb eines Monats. Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 1903,33 GBP, was zu einer Performance von 1,46 Prozent führen würde. Diese Entwicklung führt zur Gesamteinstufung "Neutral".