Hill, Smith Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Aktienkurs von Hill & Smith hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 56,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,02 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hill & Smith eine Outperformance von +76,88 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Materialien"-Sektor hat die Aktie gut abgeschnitten, da die mittlere Rendite in diesem Bereich -20,02 Prozent betrug und Hill & Smith 76,88 Prozent darüber lag. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse für Hill & Smith. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1581,63 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1870 GBP liegt, was einer Abweichung von +18,23 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1756,28 GBP und einem letzten Schlusskurs darüber eine positive Entwicklung von +6,48 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Hill & Smith-Aktie in beiden Kategorien ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Hill & Smith in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Diskussionsstärke ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Hill & Smith auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 26,03 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Hill & Smith-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.