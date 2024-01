Hill, Smith Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Euronext":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für Hill & Smith liegt der RSI7 aktuell bei 90,32, was auf eine Überkauftheit hinweist und dem Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der RSI25 liegt bei 57,34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt Hill & Smith mit einer Rendite von 57,04 Prozent mehr als 73 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -16,27 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, übertrifft Hill & Smith mit 73,31 Prozent deutlich. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1608,9 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1816 GBP eine Abweichung von +12,87 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 1802,2 GBP, was einer Abweichung von +0,77 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Hill & Smith auf dieser Ebene daher ein "Schlecht"-Rating.