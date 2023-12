Hill, Smith Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Hill & Smith eine beeindruckende Performance von 59,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von 75,88 Prozent darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Hill & Smith um 75,88 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

In Bezug auf die Analystenbewertung ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating, da 4 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Hill & Smith gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 1802,5 GBP, was eine potenzielle negative Entwicklung des Aktienkurses um -5,53 Prozent bedeutet. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Hill & Smith im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine niedrigere Rendite von 2,26 % aus, was 6,59 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 8,84 % ist. Dies führt zu einer schlechten Einstufung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment für Hill & Smith ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Faktoren eine Gesamtbewertung von "Gut" für Hill & Smith.