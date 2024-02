Hilbert AB Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie in den sozialen Medien, daher wird die Aktie von Hilbert als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich auch nicht verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die privaten Nutzer in den sozialen Medien haben Hilbert in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Diskussionen in den letzten Tagen haben ebenfalls hauptsächlich positive Themen zum Wert hervorgebracht. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hilbert-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,89 SEK. Der letzte Schlusskurs weicht um +10,84 Prozent davon ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hilbert-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hilbert-Aktie hat einen Wert von 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Hilbert-Aktie also auch nach der RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.