Hilbert AB Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Hilbert-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,88 SEK, während der aktuelle Kurs 6 SEK beträgt, was eine Abweichung von +22,95 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5,64 SEK über dem letzten Schlusskurs, was ein Plus von +6,38 Prozent darstellt. Somit erhält die Hilbert-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hilbert liegt bei 43,42, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält die Hilbert-Aktie in dieser Kategorie eine Gesamteinstufung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.