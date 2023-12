Hilbert AB Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Hilbert-Aktie zeigt gemischte Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,63 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 4,8 SEK liegt, was einer Abweichung von +3,67 Prozent entspricht und neutral bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 5,09 SEK, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Anlegermeinung zu Hilbert war in den letzten zwei Wochen neutral. Die Mehrheit der privaten Nutzer in sozialen Medien hat sich neutral zu diesem Wert geäußert, was zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI liegt bei 73,28, was eine negative Bewertung zur Folge hat. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 55,65 und führt zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen.

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Anlegerstimmung oder Diskussionsintensität gab, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Hilbert-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf der Basis der technischen Analyse, der Anlegermeinung und des Relative Strength Index.

