Hikma Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Hikma in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Hikma vorliegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Hikma-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 35,06 und der RSI25 bei 46,01, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Hikma insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Gut" eingestuft wird. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 9,21 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hikma bei 1898,93 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 1789 GBP notiert. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1798,45 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.