Hikma Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Hikma-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 48,04 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Hikma basierend auf dem RSI.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der Kommunikation im Netz ergibt sich für Hikma eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und es gab kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hikma auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch wurde in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hikma diskutiert. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.