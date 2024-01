Hikma Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Anlegerstimmung für Hikma ist überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussion an 11 Tagen, während es keine negativen Äußerungen gab. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Hikma bei 1898,93 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 1789 GBP liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -5,79 Prozent. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1798,45 GBP, was die Aktie als "neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Analysten bewerten die Hikma-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 9,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass Hikma weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Hikma daher positive und neutrale Bewertungen in Bezug auf die Anlegerstimmung, die technische Analyse und die Analysteneinschätzung.