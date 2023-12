Hikari Tsushin Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Hikari Tsushin-Aktie zeigt aktuell, dass die 200-Tage-Linie bei 20986,15 JPY liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 23010 JPY gehandelt wird, was einem Abstand von +9,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 22053,9 JPY, was einer Differenz von +4,34 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die Hikari Tsushin-Aktie ist derzeit positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Hikari Tsushin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hikari Tsushin liegt der RSI7 aktuell bei 37,21 Punkten und der RSI25 bei 37,65 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Hikari Tsushin in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.