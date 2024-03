Hikari Tsushin Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Hikari Tsushin-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 85 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 47,42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Hikari Tsushin-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikante Veränderung, wodurch ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Hikari Tsushin-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hikari Tsushin-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 22950,8 JPY. Der letzte Schlusskurs lag bei 26465 JPY, was einer Steigerung von 15,31 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 25817,7 JPY, was einer Steigerung von 2,51 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hikari Tsushin-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und die Anleger haben verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hikari Tsushin diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich für die Hikari Tsushin-Aktie eine gemischte Bewertung, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, das Sentiment und Buzz jedoch neutral sind.