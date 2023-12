China XLX Fertiliser Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Astellas Pharma":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Xlx Fertiliser liegt derzeit bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 42,52 (Chemikalien) deutlich unterdurchschnittlich ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Xlx Fertiliser-Aktie ein neutrales Rating hat. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Xlx Fertiliser-Aktie beträgt der RSI7 28,57 (eine "Gut"-Empfehlung) und der RSI25 49,51 (eine "Neutral"-Einstufung), was zu einem Gesamtranking von "Gut" führt.

Bei einer Dividendenrendite von 7,43 % bietet die Aktie von China Xlx Fertiliser einen Mehrertrag von 1,35 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Chemikalienbranche. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, und die Anleger diskutierten verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Xlx Fertiliser. Dies spiegelt sich in einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das Anleger-Sentiment wider.