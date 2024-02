Highway Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Aktie des Unternehmens Highway wird derzeit als unterbewertet betrachtet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) niedriger ist. Das KGV von Highway beträgt 24,16, während das Branchen-KGV bei 31,78 liegt, was einem Abstand von 24 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) von Highway einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für das RSI25, das die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung beim Stimmungsbild oder der Anzahl der Beiträge über Highway. Daher wird das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Highway derzeit einen niedrigeren Wert von 9,95 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 17,03 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Zusammenfassend zeigt die Bewertung, dass die Aktie von Highway auf fundamentaler Basis als "Gut", auf technischer Basis als "Neutral" und in Bezug auf Dividenden als "Schlecht" eingestuft wird.