Highlands Natural, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chill Brands-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42. Dies deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,5, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Chill Brands.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 5 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2,05 GBP -59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 3,04 GBP ergibt eine Abweichung von -32,57 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Chill Brands-Aktie wurden auf sozialen Plattformen neutral bewertet. Die Kommentare und Befunde der Nutzer waren überwiegend neutral, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Chill Brands in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Chill Brands-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.