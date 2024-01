Highlands Natural Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Diskussionen über Chill Brands auf Social-Media-Plattformen geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Daher stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und bewertet die Anlegerstimmung angemessen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Chill Brands-Aktie mit einem RSI von 76,19 als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Chill Brands beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -2,93 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Chill Brands derzeit bei 5,8 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 4,35 GBP liegt, was zu einem Abstand von -25 Prozent führt und eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 4,46 GBP, was einer Differenz von -2,47 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".