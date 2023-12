Highlands Natural Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz der Aktie von Chill Brands in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Chill Brands daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividende liegt Chill Brands mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch (3,06 %) niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien haben Chill Brands in den letzten zwei Wochen neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chill Brands-Aktie beträgt aktuell 9, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Chill Brands.