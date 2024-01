Highlands Bankshares Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Highlands Bankshares -Wv schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einem Unterschied von 134,61 Prozentpunkten (4,36 % gegenüber 138,98 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier der Highlands Bankshares -Wv derzeit als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine "Neutral" Bewertung hin, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie der Highlands Bankshares -Wv kurzfristig als "Neutral" eingestuft, da sie +1,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Für die vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral" Bewertung abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei -2,87 Prozent liegt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für Highlands Bankshares -Wv in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird.

Insgesamt wird die Aktie der Highlands Bankshares -Wv daher aufgrund der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral" Rating eingestuft.