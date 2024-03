Highlands Bankshares Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Anleger-Stimmung bei Highlands Bankshares -Wv ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung des Titels insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 4,36 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kursniveau. Das liegt 134,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,66). Daher erhält die Dividendenpolitik der Highlands Bankshares -Wv-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass die Highlands Bankshares -Wv-Aktie mit einem Kurs von 36 USD inzwischen -6,03 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -10,94 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Highlands Bankshares -Wv liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält die Bewertung in dieser Kategorie das Prädikat "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 100, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.