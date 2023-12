Highbank Aktie: Was war das denn?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Highbank in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wurde die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Highbank vergeben wurde. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung auf dieser Stufe mit einer Einstufung als "Neutral".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien ergab ebenfalls eine neutrale Bewertung für Highbank in den letzten zwei Wochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Highbank aktuell bei 0,03 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,02 CAD liegt und somit einen Abstand von -33,33 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -33,33 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Highbank-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Highbank basierend auf der RSI-Bewertung.