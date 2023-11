High Tide Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

High Tide erhält ein "Neutral"-Rating für den Relative-Stärke-Index (RSI). Der RSI7 liegt bei 46,94 Punkten und deutet darauf hin, dass High Tide weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 60 und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Das Anleger-Sentiment für High Tide ist positiv und wird insgesamt als "Gut" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 2,08 CAD um +11,83 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was ebenfalls eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,14 CAD und der letzte Schlusskurs liegt nur leicht darunter (-2,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Sentiment und Buzz um High Tide zeigen eine hohe Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält High Tide damit ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre High Tide-Analyse vom 25.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich High Tide jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen High Tide-Analyse.

High Tide: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...