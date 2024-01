High Tide Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde High Tide von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz ergibt sich ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, weshalb hier eine neutrale Einschätzung vorliegt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für High Tide liegt bei 58,82, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der High Tide aktuell bei 1,88 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,13 CAD, was einem Abstand von +13,3 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein positiver Befund, was insgesamt zu der Einschätzung "Gut" führt.