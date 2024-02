High Peak Royalties Aktie: Aus und vorbei!

High Peak Royalties erhielt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet und festgestellt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf dieses Unternehmen als positiv einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend kann daher festgestellt werden, dass die Anleger-Stimmung auf einem guten Niveau liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf High Peak Royalties wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die High Peak Royalties-Aktie daher in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der High Peak Royalties-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,055 AUD weicht somit um -8,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,06 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Zusammenfassend erhält die High Peak Royalties-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktivität in Bezug auf High Peak Royalties im Durchschnitt liegt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung nur geringe Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für High Peak Royalties in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".