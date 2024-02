High Peak Royalties Aktie: Alles völlig egal!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmungslage einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich verstärkt über die Aktie von High Peak Royalties diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Dies führte zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um High Peak Royalties gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als neutral bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage ergibt eine neutrale Bewertung, während der RSI auf 25-Tage-Basis darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dementsprechend wird dieser Punkt der Analyse als schlecht bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Durchschnitt liegt bei 0,06 AUD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,055 AUD lag, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie in einem schlechten Zustand ist.

Daher wird High Peak Royalties insgesamt als schlecht bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Buzz, dem RSI und der technischen Analyse.