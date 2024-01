High Liner Foods Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Aktie von High Liner Foods wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 6,4 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 72,45 beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von High Liner Foods geäußert wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen insbesondere auf die positiven Aspekte des Unternehmens, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Analysten bewerten die Aktie von High Liner Foods langfristig als "Neutral", da von 18 Analysten keine schlechten Bewertungen vorliegen und das Kursziel im Durchschnitt bei 13,25 CAD liegt. Dies entspricht einer positiven Erwartung von 11,53 Prozent und führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt High Liner Foods mit 4,91 Prozent 4,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.