High Liner Foods Aktie: Was soll das denn werden?

Die High Liner Foods wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 12,82 CAD liegt und der Aktienkurs bei 11,82 CAD um -7,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 10,79 CAD, was einer Abweichung von +9,55 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von High Liner Foods liegt derzeit bei 4,91 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,14 %, womit die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz der Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass High Liner Foods überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält das High Liner Foods-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.