High Liner Foods Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

High Liner Foods wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 6,37, was einem Abstand von 91 Prozent zum Branchen-KGV von 72,25 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von High Liner Foods bei -15,94 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -20,92 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 10,67 CAD der High Liner Foods-Aktie mit -17,35 Prozent Entfernung vom GD200 (12,91 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 10,78 CAD und zeigt somit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist High Liner Foods eine Dividendenrendite von 4,91 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,12 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.