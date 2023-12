High Liner Foods Aktie: Kommt jetzt der Schock?

High Liner Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Outperformance von +5,09 Prozent darstellt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Rendite von -20,47 Prozent 4,52 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von High Liner Foods liegt bei 6, was im Vergleich zu anderen Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche unter dem Durchschnitt von 72,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der Wert der High Liner Foods-Aktie sowohl unter dem 200-Tage-Durchschnitt als auch in der Nähe des 50-Tage-Durchschnitts liegt. Dies führt zu verschiedenen Bewertungen, wobei das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren erhält.

Die Dividendenrendite von High Liner Foods beträgt 4,91 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,12 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt sich, dass High Liner Foods in verschiedenen Bereichen solide Leistungen erbracht hat und sowohl fundamental als auch technisch betrachtet gut abschneidet.