High Liner Foods Aktie: Gut oder schlecht?

Die High Liner Foods wird derzeit mit einem Kurs von 12,64 CAD gehandelt, was einer Abweichung von +3,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen beträgt die Abweichung vom GD200 jedoch +4,72 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist High Liner Foods eine Dividendenrendite von 4,99 % auf, was 118,04 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 123,03 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.

Die Analysten bewerten die High Liner Foods-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. In den vergangenen 30 Tagen stuften 0 Analysten den Titel als "Gut" ein, 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 13,75 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,78 Prozent entspricht. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktie im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert von 70,65 deutet darauf hin, dass die High Liner Foods aktuell überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25-Wert von 41 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".