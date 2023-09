Die High-Level-Fahrerassistenzsysteme (ADAS) von QCraft feiern ihr Debüt auf der IAA MOBILITY 2023

München (ots/PRNewswire) -Die Chengfeng High-Level-Fahrerassistenzsysteme (ADAS) von QCraft, die diesen September in München ausgestellt werden, bieten ein zuverlässiges und komfortables Navigationserlebnis mit Autopilot (NOA).QCraft, ein weltweit führender Anbieter von allgemeinen autonomen Fahrsystemen, stellt der Welt sein Meisterwerk vor: die Chengfeng High-Level-Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Diese bahnbrechenden Systeme werden am 5. September 2023 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München, Deutschland, vorgestellt.Als agiles, effizientes und innovatives Unternehmen kann QCraft auf der IAA weltweit führende Fahrerassistenzsysteme und ihre neuesten Leistungen vorstellen. Die Einführung zielt darauf ab, das Unternehmen in der Automobilindustrie bekannt zu machen und Chinas Errungenschaften im Bereich des intelligenten Fahrens zu präsentieren. Es wird erwartet, dass chinesische Unternehmen zu neuen Triebkräften für eine intelligente Automobilindustrie werden.Die Chengfeng-Fahrerassistenzsysteme (ADAS), die im Mittelpunkt der Ausstellung stehen, sind kostengünstig, hochgradig anpassungsfähig und für die Massenproduktion geeignet. Sowohl Urban NOA als auch Highway NOA sind in den Systemen verfügbar.Die Fahrerassistenzsysteme sind in drei Modellen erhältlich: Chengfeng Air, Chengfeng Pro und Chengfeng Max.Hauptmerkmale der ChengfengHigh-Level-FahrerassistenzsystemeChengfeng Air Chengfeng Pro Chengfeng Max7V1R 11V5R 1L11V5RHighway NOA Highway NOA Urban NOAParkhilfe Erweiterbar auf Urban NOA Highway NOAL2-Merkmale Parkhilfe ParkhilfeL2-Merkmale L2-MerkmaleÄußerst kostengünstig Kamerabasierte Lösung MaplessNOAView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-high-level-fahrerassistenzsysteme-adas-von-qcraft-feiern-ihr-debut-auf-der-iaa-mobility-2023-301917241.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns: Offizielle Website: https://www.qcraft.ai; E-Mail: business@qcraft.aiOriginal-Content von: QCraft, übermittelt durch news aktuell