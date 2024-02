High Fashion-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die High Fashion Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs mit 1,37 HKD derzeit 3,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -11,61 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die im Durchschnitt ein KGV von 30 aufweisen, ist High Fashion daher unterbewertet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie somit eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um High Fashion zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und werden als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt derzeit 50 und 57,89 Punkte, was bedeutet, dass High Fashion weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen eine neutrale Einschätzung für die High Fashion Aktie.