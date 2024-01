High Fashion Aktie: Wann tut sich was?

Die High Fashion-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,58 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,4 HKD, was einem Unterschied von -11,39 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (1,47 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,76 Prozent). Daher wird die High Fashion-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt High Fashion mit 11,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,13 Prozent in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche. Die Differenz von +4,94 Prozent zur Branche führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten betrug die Performance der High Fashion-Aktie -0,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 16,88 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -17,05 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 3,33 Prozent, wobei High Fashion 3,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die High Fashion-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. In den sozialen Medien gab es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um High Fashion. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".