High Fashion Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die High Fashion Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite aktuell eine Bewertung von 11,07 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche ergibt sich eine Differenz von +4,92 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die High Fashion Aktie mit einem Wert von 91,67 im Relative Strength Index derzeit überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 50, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI ist somit "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die High Fashion Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,16 Prozent erzielt, was 4,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 18,5 Prozent, und High Fashion liegt aktuell 18,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der High Fashion Aktie bei 1,58 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,4 HKD liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,47 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie die Gesamtnote "Neutral".