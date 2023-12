High Arctic Energy Services Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Aktie von High Arctic Energy Services wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 33,08 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", die ein KGV von 66,89 aufweisen, liegt die Bewertung um 51 Prozent niedriger.

In Bezug auf die Performance hat High Arctic Energy Services in den letzten 12 Monaten eine negative Rendite von -26,36 Prozent erzielt. Dies stellt eine Unterperformance von -23,6 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche dar, der bei -2,76 Prozent liegt. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von High Arctic Energy Services um 23,6 Prozent unter dem Durchschnittswert des Energie-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 1,24 CAD, während der aktuelle Kurs bei 1,12 CAD liegt, was eine Abweichung von -9,68 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (1,13 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 5 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -69,91 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält High Arctic Energy Services eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt die fundamentale, branchen- und sektorübergreifende Analyse gemischte Signale für High Arctic Energy Services. Während die Aktie basierend auf dem KGV unterbewertet erscheint, weisen die Performance, die technische Analyse und die Dividendenpolitik auf Schwächen hin, die zu negativen Bewertungen in diesen Bereichen führen. Anleger sollten diese Aspekte bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.