Hifood-Anleger wird’s freuen!

Die Aktienkurs-Performance von Domaine Power im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der zyklischen Konsumgüter liegt bei einer Rendite von 7,5 Prozent um mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 24,7 Prozent, wobei Domaine Power mit 17,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Domaine Power beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -6,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aus diesem Grund erhält Domaine Power von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Beim Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt, führt der Wert von 50 zur Einstufung "Neutral" für Domaine Power. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 25,71 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Domaine Power-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,31 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,4 HKD liegt, was einem Unterschied von +6,87 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf die letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 1,34 HKD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung der Domaine Power-Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.