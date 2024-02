Hifood Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Domaine Power in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhalten hat. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Domaine Power wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Domaine Power derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft in Höhe von 1,31 HKD, womit der Kurs der Aktie (1,18 HKD) um -9,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,3 HKD. Dies entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -9,23 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Domaine Power wird auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI aktuell 63,64 Punkte beträgt. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 80, was bedeutet, dass Domaine Power hier als "Schlecht" eingestuft wird. Damit wird das Wertpapier insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Domaine Power im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,47 Prozent erzielt, was 0,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 4,73 Prozent, und Domaine Power liegt aktuell 10,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.