Hifab ABries B Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmung und Diskussion rund um die Hifab-Aktie zeigen sich in den letzten Wochen als neutral. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit zeigt, dass die Anleger weder besonders viel noch besonders wenig Aufmerksamkeit auf das Unternehmen lenken. Daher erhält die Hifab-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Auch die Anleger selbst bewerten Hifab als neutral. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hifab nun bei 2,4 SEK liegt, während die Aktie selbst bei 2,7 SEK notiert. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +12,5 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 2,35 SEK und einem Abstand von +14,89 Prozent ein positives Bild, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hifab liegt bei 22,22, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher auch für diese Kategorie eine Einstufung von "Gut".