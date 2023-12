Hifab ABries B Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Colruyt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Anzahl der Aufwärtsbewegungen in Bezug setzt. Sein Wert kann zwischen 0 und 100 liegen. Der RSI der Hifab liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Eine ähnliche "Neutral"-Bewertung wird auch für den RSI25 vergeben, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 45 liegt.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hifab-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,39 SEK mit dem aktuellen Kurs (2,46 SEK), was eine Abweichung von +2,93 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für das GD. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 2,32 SEK liegt, ergibt sich eine Abweichung von +6,03 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die Diskussionen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung gegenüber Hifab in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden als neutral eingeschätzt. Insgesamt erhält Hifab daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Hifab in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Es gibt keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.