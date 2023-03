Hier sind 2 Aktien mit kräftig steigenden Dividenden

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

An den Aktienmärkten kann man sich aktuell nicht so recht entscheiden, wohin die Reise gehen soll. In den ersten Wochen des Jahres wurde ein regelrechtes Kursfeuerwerk gezündet. Seit einigen Wochen ist daraus aber eine wilde Achterbahnfahrt geworden. Dabei überraschen viele Unternehmen mit starken Zahlen und optimistischen Ausblicken. Bei einigen Unternehmen spiegelt sich dieser Optimismus zudem in steigenden Dividenden wieder.

Steigende Dividenden voraus

Hier sind zwei Unternehmen bei denen die Geschäfte weiter rundlaufen und die ihre Dividende einmal mehr angehoben haben.

MTU Aero Engines

MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) hatte als Hersteller von Flugzeugtriebwerken in den letzten Jahren mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Mit Beginn der Pandemie ist der Flugverkehr innerhalb kürzester Zeit eingebrochen und die Zahl der neu ausgelieferten Flugzeuge drastisch gesunken.

Trotzdem ist MTU deutlich besser durch die Krise gekommen als beispielsweise die meisten Airlines. Im Geschäftsjahr 2020 ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahr nur um etwa 15 % gefallen. Der Nettogewinn hat sich zwar etwa halbiert, aber immerhin war das Unternehmen weiterhin profitabel.

Im letzten Jahr hat MTU beim Umsatz das Vorkrisenniveau dank eines Umsatzsprunges um 27 % nun schon wieder übertroffen. Der Nettogewinn je Aktie konnte sogar um sehr gute 49 % auf 6,21 Euro gesteigert werden. Daher will der Konzern auch die Dividende kräftig auf 3,20 Euro anheben. Beim aktuellen Aktienkurs von 227 Euro ergibt das eine Rendite von 1,4 % (Stand: 28.03.2023, relevant für alle Kurse).

Allianz

Kommen wir damit zum zweiten Kandidaten, der Allianz-Aktie (WKN: 840400). Auch die Allianz kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Noch dazu kann die Allianz-Aktie aber auch mit einer deutlich höheren Dividendenrendite überzeugen.

In diesem Jahr werden Anfang Mai 11,40 Euro je Aktie ausgeschüttet. Aktuell zahlt man für eine Aktie 207 Euro. Legt man sich die Aktie jetzt ins Depot, kann man sich also schon in wenigen Wochen über eine Rendite von 5,5 % freuen.

Und von hieraus soll es in den kommenden Jahren steil weiter raufgehen. Das Ziel des Unternehmens ist es, die Dividende um mindestens 5 % pro Jahr zu erhöhen. Darüber hinaus kauft die Allianz seit Jahren regelmäßig eigene Aktien zurück. Im letzten Jahr wurden dafür 1,3 Mrd. Euro aufgewendet und etwa 1 % der eigenen Aktien eingezogen.

Vor wenigen Tagen hat die Allianz ein weiteres Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Seit Jahresanfang wurden darüber weitere 700 Mio. Euro in den Rückkauf eigener Aktien investiert. Die immer weiter sinkende Zahl der Aktien trägt mit dazu bei, dass die Dividende kontinuierlich angehoben werden kann. Gleichzeitig sorgen die Käufe aber auch dafür, dass der Aktienkurs langfristig steigen wird, da sich der Gewinn auf weniger Aktien verteilt.

