Hier kommt lululemon athletica!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er kann Aufschluss darüber geben, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lululemon Athletica-Aktie liegt bei 43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 64,5 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lululemon Athletica.

Analysten bewerten die Lululemon Athletica-Aktie aktuell als "Gut". Von insgesamt 22 Bewertungen waren 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 1,04 Prozent hin, was ebenfalls einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lululemon Athletica eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält Lululemon Athletica für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Lululemon Athletica in den letzten 12 Monaten eine Performance von 59,59 Prozent, was eine deutliche Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie signifikant über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Lululemon Athletica ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.