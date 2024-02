Hier kommt adept!

Der Cloudcoco-Aktie wird eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung gegeben. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität der Aktie war dabei unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Wertung führt. Insgesamt wird die Cloudcoco in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Cloudcoco-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 45,1 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Cloudcoco diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Cloudcoco 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.