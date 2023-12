Hier kommt Zhonghua Gas Holdings!

Die Zhonghua Gas-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich 0,13 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,153 HKD, was einem Unterschied von +17,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,15 HKD, was einer ähnlichen Höhe (+2 Prozent) entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zhonghua Gas derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,31 Prozent in der "Bauwesen"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant anders als sonst, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Zhonghua Gas-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,56 Prozent erzielt, was 13,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Bauwesen" liegt die Aktie mit -13,41 Prozent ebenfalls unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.